Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist ein Vater am Dienstagnachmittag in der Kanalstraße in Höhe des Parkplatzes am Tennisclub leicht verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wollte dieser gegen 13 Uhr mit seinem neunjährigen Kind gemeinsam die Fahrbahn an einer Querungshilfe passieren. Als sich beide auf der Mittelinsel befanden, rauschte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen BMW SUV mit hoher Geschwindigkeit heran. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser weiter auf die beiden Personen zu. „Der Vater brachte sein Kind in Sicherheit, wurde jedoch beim Vorbeifahren leicht vom Fahrzeug gestreift und dabei leicht verletzt“, heißt es im Polizeibericht. Der SUV-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und zeigte dem Geschädigten während der Vorbeifahrt den Mittelfinger, so die Polizei. Der Fahrer wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.