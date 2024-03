Amtsinhaber Wolfram Meinhardt (FWG) bewirbt sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni erneut als Ortsbürgermeister von Gönnheim. Es wäre die dritte Amtszeit des 52-Jährigen. Der Weingutsbesitzer ist seit 2014 Bürgermeister. Die FWG stellt derzeit mit sieben Sitzen die größte Ratsfraktion und will sich laut Pressemitteilung weiter für eine nachhaltige Entwicklung des Dorfs einsetzen. Trotz Erfolgen wie dem verbesserten öffentlichen Nahverkehr – mit Bus und RNV-Anbindung –, einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr und einer insektenfreundlichen Blühwiese gebe es noch viel zu tun. Schwerpunkt sehen die Freien Wähler dabei in der Dorfgestaltung, der Verkehrsentwicklung, dem Umweltschutz und der Familienfreundlichkeit. Bei ihrer Kandidatenliste sei es der FWG gelungen, den Frauenanteil zu steigern und junge Leute zu gewinnen.

Die Liste der FWG

Wolfram Meinhardt, Heike Ditrich, Ulrich Meinhardt, Andrea Kaiser, Arnim Poser, Tara Krösche, Sven Stiegler, Sara Knis, Markus Singler, Heidi Schneider, Kurt Walter, Louis Schäfer, Tilo Mundorf, Sven Bischof, Hedi Knis, Birgit Blaul.