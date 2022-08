Am 23. Juli ist ein Wolf von einer Fotofalle im Kreis Bad Dürkheim entdeckt worden, drei Tage später wurde eine Kotprobe genommen. Der Fundort des Kots liegt in der Verbandsgemeinde Wachenheim, wie Michael Back vom Landesforsten Rheinland-Pfalz nun bekannt gab. Er ist Beauftragter für Großkarnivoren, also unter anderem Wölfe, in Rheinland-Pfalz. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse der Probe: Erstens wisse man jetzt mit Sicherheit, dass es ein Wolf war und kein anderes Tier. Zweitens handele es sich um einen Wolf mit dem Haplotyp HW22. Anhand des Haplotyps bestimmen die Wissenschaftler die Herkunft der Tiere. Der Typ HW22 ist laut Back für die italienische und die Alpenpopulation kennzeichnend. Damit hat der hier entdeckte Wolf den gleichen Haplotyp wie der, der am 16. Juli im Dahner Felsenland Nutztiere angegriffen und der, der am 21. Juli im Leiningerland zwei Schafe gerissen hat. Ob es sich dabei um denselben Wolf handelt, ist aber nicht klar. Denn die Individualisierung laufe noch, wie Back erklärt. Die Ergebnisse von dieser Analyse erwarte er in den nächsten Tagen. Dann könne auch mehr über Geschlecht und Alter gesagt werden.

Nach Informationen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf unterscheiden sich die Wölfe aus der italienischen und Alpenpopulation eindeutig von der mitteleuropäischen Flachlandpopulation. Die Wölfe, die im Westerwald in den letzten Wochen entdeckt wurden – und gegen die es immer mehr Widerstand gibt – gehören zur mitteleuropäischen Flachlandpopulation.