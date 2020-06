Der Gutachter der Kriminalpolizei Neustadt schließt eine technische Ursache des Brandes in Ungstein aus. Das hat die Polizei am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Vermutet wird, dass das Feuer in einer der städtischen Wohnungen über dem Ungsteiner Kindergarten am Mittwoch durch eine nicht sachgemäße Bedienung des Gasherdes verursacht wurde. Der 74-jährige Bewohner, der von zwei Feuerwehrmännern gerettet wurde, liege noch im Krankenhaus. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.