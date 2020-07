In der Küche einer Mietwohnung im Herxheimer Weg in Erpolzheim ist nach Angaben der Feuerwehr am Samstag um 15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Erpolzheim, Freinsheim und Weisenheim am Sand rückten mit sieben Fahrzeugen und 35 Rettungskräften an, um das Feuer zu löschen. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, es wurde jedoch niemand verletzt. Obwohl es den Einsatzkräften gelang, den Brand schnell zu löschen, sei die Wohnung wegen der starken Verunreinigung durch den Rauch nicht mehr bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Zur Ursache und zur Schadenshöhe konnte sie am Sonntag noch keine Angaben machen. Kurz vor 16 Uhr war der Einsatz für die Brandbekämpfer vorbei.