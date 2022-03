Die Verbandsgemeinde Freinsheim sucht nach Wohnraum, der für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden genutzt werden kann. Wie Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) mitteilt, stehe aktuell kaum noch geeigneter Wohnraum zur Verfügung, es gebe aber in der VG leerstehende Wohnungen und Häuser. „Daher bitten wir die betreffenden Eigentümer zu überlegen, ob die Vermietung oder der Verkauf ihrer leerstehenden Wohnung oder ihres Hauses an die Verbandsgemeinde eine sinnvolle Nutzung sein könnte“, so Oberholz in einer Mitteilung.

Kein Risiko: Mietverträge mit Verbandsgemeindeverwaltung

Er verweist darauf, dass Mietverträge direkt mit der Verbandsgemeindeverwaltung abgeschlossen werden, „sodass kein finanzielles Risiko für den Vermieter besteht“. Wer Wohnraum bereit stellen möchte, kann sich vormittags bei den Mitarbeiterinnen für Asyl- und Obdachlosenangelegenheiten unter Telefon 06353 9357-287, -269 oder -214 sowie per E-Mail an asyl@vg-freinsheim.de wenden. Bereit gehalten werden sollte die Größe und der ungefähre Zuschnitt der Immobilie, die Anzahl der Zimmer und eine Preisvorstellung. Gesucht werden Wohnungen und Häuser mit funktionierender Heizung und Sanitäreinrichtungen sowie Anschlüsse für eine Kochmöglichkeit.