Unbekannte haben in einem Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochmorgen ein Wohnmobil in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim zerkratzt. Laut Polizei wurde die gesamte linke Seite des Fahrzeugs mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.