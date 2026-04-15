Eine Wohnmobilgruppe trifft sich im Mai in Bad Dürkheim. Im Mittelpunkt stehen die Gemeinschaft und ein Markt samt Tombola. Was dahinter steckt.

Das Reisen mit dem Wohnmobil erfreut sich nicht erst seit Corona wachsender Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil sich auf Campingplätzen offenkundig eine sich verstehende Community trifft. So ist es zumindest bei den Allstars. Die Gruppe traf sich durch das gemeinsame Hobby. Anfang Mai sind sie in Bad Dürkheim miteinander verabredet zum obligatorischen gemeinsamen Wochenende.

Michaela Jung ist eine aus der Truppe der Wohnmobil-Fans. Seit sechs Jahren hat sie sich der Leidenschaft ihres Lebensgefährten angeschlossen. Der Urlaub mit dem Camper sei einfach. „Und man muss auch nicht so viel Geld ausgeben“, lacht Jung. Kochen, leben – das alles geht, ohne das gemütliche Zuhause auf Zeit zu verlassen. 60 Tage will das Paar in diesem Jahr unterwegs sein. Darin eingefasst ist der Sommerurlaub, aber auch etliche Wochenenden. Und an dem einen oder anderen werden sie auch jene treffen, die mit ihnen die Allstars gegründet haben.

„Wir haben uns bei einem Wohnmobiltreffen in Stollhofen vor fünf Jahren kennengelernt“, erzählt Jung. Anfangs waren es zehn Wohnmobile, die sich zum jährlichen Treffen verabredet hätten. Die Zahl stieg auf 15, vor einem Jahr waren es dann sogar 25. In diesem Jahr wird sich die Gruppe vom 30. April bis 3. Mai in Bad Dürkheim treffen. Angemeldet sind 62 Personen verteilt auf 32 Wohnmobile, die aus einem Umkreis von etwa 300 Kilometern in die Pfalz anreisen. „Die Gemeinschaft ist das, was es ausmacht“, erzählt Jung von den Treffen. In der Mitte der Stellplätze würde ein Partyzelt als Treffpunkt dienen, ähnlich einem Marktplatz. „Da wird zusammen gegessen“, sagt sie. Und gekocht. Traditionell wird gemeinsam Gulaschsuppe vorbereitet, für den Tag wird ein Programm geplant. In diesem Jahr hat sich die Gruppe entschieden, nicht gänzlich unter sich zu bleiben.

Tombola mit vielen Preisen

Sie planen einen Markt, zu dem auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. „Wir wollten es nicht Flohmarkt nennen, weil auch Neuwaren im Angebot sind“, erklärt Jung. So soll es beispielsweise Schmuck aus Heilsteinen geben, Kunst mit Glitzersteinen oder auch Holz und Gläser mit Gravur, alles angefertigt von Mitgliedern der Gruppe. Abgeguckt hätten sie sich das bei einem von ihnen besuchten Wohnmobiltreffen mit über 1000 teilnehmenden Fahrzeugen, erzählt Jung.

Dort gab es auch eine Tombola. „Wir fanden gigantisch, was für eine Summe da zusammenkam.“ Und so wird auch die in Bad Dürkheim ihre Premiere feiern. Jung betont, dass es hochwertige Preise sind, die der Gruppe zur Verfügung gestellt wurden. Dafür hatte sie weit mehr als 200 Unternehmen angeschrieben. Viele haben reagiert. „Das Zimmer, in dem wir all die Produkte lagern, platzt aus allen Nähten“, freut sie sich über die Großzügigkeit der Firmen. Zu gewinnen gibt es beispielsweise Karten für das Salinarium, Übernachtung mit Wohnmobil auf dem Stellplatz Himmelreich in Herxheim, etliches rund um den Pfälzer Wein - und natürlich Campingzubehör. Die Preise werden unter allen Teilnehmern verlost, die der Gruppe einen Besuch abstatten, die Erlöse fließen in vollem Umfang an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Zu finden sind Markt und Tombola am Freitag, 1. Mai, auf dem Knaus Campingpark. Der Eintritt von 6 Euro pro Person wird ohne Abschlag als Spende für das Kinderhospiz an die Allstars weitergeben und beinhaltet zwei Lose für die Tombola. Damit sind zwei Gewinne garantiert, denn Nieten gibt es nicht. Der Markt beginnt um 11 Uhr. Die Preise der Tombola werden ab 15 Uhr verlost.

Wer im Nachgang zum Kennenlernen Lust hat, der darf sich den Campern zukünftig gern anschließen. Es seien immer wieder neue Leute mit dabei. „Wir sind wirklich eine tolle Truppe und eine ganz tolle Gemeinschaft“, schwärmt Michaela Jung.