Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Wohnmobil ist es nach Polizeiangaben am Samstag gegen 15 Uhr auf der B271 in Kallstadt gekommen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich demnach im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln, wodurch der Spiegel des Lieferwagens beschädigt wurde und ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort und entfernte sich ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Grünstadt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Wohnmobil machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.