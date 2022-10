Ein Feuer hat ein Wohnhaus in der Badstraße in Freinsheim am Samstagabend schwer beschädigt. Die Bewohner waren nach Angaben der Feuerwehr zum Zeitpunkt des Brands nicht zu Hause.

Nachbarn hatten die Wehrleute am Samstag gegen 18 Uhr alarmiert. Noch während sich das erste Fahrzeug der Einsatzstelle näherte, seien Flammen über dem Dachstuhl des Hauses sichtbar gewesen, berichtet Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim. Daher seien sofort die Wehren aus Weisenheim am Sand und Erpolzheim zur Unterstützung alarmiert worden.

Drei Trupps mit Atemschutzgeräten bekämpften die Flammen im Inneren des Wohnhauses. Gleichzeitig sei die Drehleiter in Stellung gebracht worden, um von oben zu löschen. Dazu mussten die Wehrleute das Dach teilweise abdecken. Die Freinsheimer Wehrleute holten sich Unterstützung aus Bad Dürkheim, von dort rückte die Wehr mit einem Hubsteiger an. Auch der Haßlocher Gerätewagen mit weiteren Atemluftgeräten wurde alarmiert.

Rund 100 Einsatzkräfte vor Ort

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei klar geworden, das in dem Haus keine Personen sind, berichtet Wenngatz. Allerdings verfolgten sechs Zeugen den Brand in unmittelbarer Nähe. Eine Person musste kurz durch den leitenden Notarzt ambulant behandelt werden. Für die anderen Zeugen sei eine weitergehende Versorgung durch den Rettungsdienst nicht notwendig gewesen. Gegen 18.45 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten, die gegen 20.30 Uhr abgeschlossen waren. Der Energieversorger war mit einem Mitarbeiter vor Ort, um den Strom abzuschalten. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehreinsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Weiterer Einsatz am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag kehrten die Wehrleute zur Brandnachschau an den Unglücksort zurück. Dennoch mussten die Wehrleute am Sonntagmorgen nochmals zu weiteren Nachlöscharbeiten ausrücken, da Rauch aus dem Gebäude aufstieg.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese war am Montag noch ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar.