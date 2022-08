Einen Wohlfühltag für pflegende Angehörige bietet der Pflegestützpunkt Bad Dürkheim am Samstag, 6. August, im Thymianweg 2 in Bad Dürkheim an. „Um die Pflege dauerhaft leisten zu können, ist es wichtig, sich regelmäßig eine Auszeit zu nehmen“, erklärt Heike Hambsch vom Pflegestützpunkt. „Es geht darum, gemeinsam einen schönen Tag zu erleben mit Musik, Leichtigkeit und netten Gesprächen – vor allem nach den schwierigen letzten Monaten.“

Karikaturen und Planwagenfahrt

Sich um eine nahe stehende Person zu kümmern, die dauerhaft auf Pflege angewiesen ist, werde schnell zur Herausforderung. Oft stelle sich ein Alltag ein, in dem immer wieder neue Probleme auftauchen und gelöst werden müssen. Von 11 bis 13 Uhr unterhält Karikaturist Steffen Boiselle mit Live-Zeichnungen. Ab 12 Uhr können Besucher mit Reinhard Brenzinger im Winzer-Express eine Planwagenfahrt in die Weinberge unternehmen. Ebenfalls kann an diesem Tag der neue Kalender „zeit – (t)räume“ gegen eine Spende erworben werden. Es handelt sich um einen immerwährenden Kalender mit Bildern, die im Gesprächskreis pflegende Angehörige durch kunst- und gestaltungstherapeutische Methoden entstanden sind. Abgerundet wird der Kalender mit Karikaturen von Boiselle.

Es wird um Anmeldung bei Heike Hambsch gebeten, Telefon 06322 9885017 oder E-Mail an heike.hambsch@pflegestuetzpunkte-rlp.de. Es besteht die Möglichkeit, eine Betreuung für pflegebedürftige Angehörige zu organisieren. Hierzu nehmen Interessierte ebenfalls rechtzeitig Kontakt mit Heike Hambsch auf.