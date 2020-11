Die Welt ist voll von Sehnsuchtsorten, und in diesen Zeiten dürfte ihre Anzahl ins Unermessliche wachsen. Wie unterschiedlich die Ziele aussehen, an die Menschen sich in solchen Zeiten sehnen, zeigt das Buch „Sehnsuchtsorte“, jetzt in der Reihe „Bibliothek der unbekannten Länder“ des Achter Verlags erschienen.

Zwischen dem Café um die Ecke und der paradiesischen Südseeinsel ist die Bandbreite bunt und abwechslungsreich. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Sigrid Ladwig hat darin zwei Beiträge verfasst, die sich auf Bad Dürkheim und seine Umgebung beziehen. Einer davon beschreibt den Sehnsuchtsort Wald in Corona-Zeiten. Im zweiten Beitrag geht es um den Ausfall kultureller Veranstaltungen, speziell um das Figurentheater. Im Dürkheimer Kulturkalender war die Theater-Reihe immer gut vertreten und reich besucht. Aber seit Monaten bleiben Bühnen wie im Haus Catoir und im Dürkheimer Haus still und leer. So werden die Bretter, die die Welt bedeuten, zu einem von vielen ersehnten Orten.

Lesezeichen

Bibliothek der unbekannten Länder: „Sehnsuchtsorte“, ISBN 9783948028091, 236 Seiten.