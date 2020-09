Was sitzt denn da auf dem alten Kiefernstamm? Fast hätte ich das Tierchen übersehen. Es hat ja auch eine ähnliche Farbe wie das brüchige Holz. Eine wirklich tolle Tarnung hat es!

Wenn du genau hinschaust, erkennst du sicher, was für ein Insekt hier sitzt: Es ist eine Heuschrecke. Mit genauem Namen heißt sie „Blauflügelige Ödlandschrecke“. Es sieht ganz so aus, als genießt sie noch die letzten warmen Sonnenstrahlen des Spätsommers.

Falls du dich über den Namen wunderst, das kann ich dir erklären: Die etwa zwei Zentimeter großen Ödlandschrecken leben auf kahlem, sandigem Erdboden, wo es fast keine Pflanzen gibt. Solches Gelände wird oft als „öde“ bezeichnet. Aber diese Insekten mögen es eben heiß und trocken. Deswegen findet man sie an Hängen, Felswänden oder Wegrändern, wo die Sonne auf Sand und Steine brennt. Manchmal genügen ihnen schon kleine, freie Stellen, so wie hier am Limburgberg.

Färbung je nach Boden, auf dem sie aufwachsen

Die Färbung der Ödlandschrecken gleicht dem Boden, auf dem sie leben. Je nachdem, wo sie aufwachsen, tragen sie ein helleres oder dunkleres Grau oder Braun mit dunklen Mustern. Aber warum heißen die Tiere „blauflügelig“, wenn sie doch ziemlich einfarbig aussehen?

Das tun sie nur, solange sie reglos am Boden sitzen. Wenn sich eine Ödlandschrecke aus dem Staub macht, fliegt sie oft mehrere Meter weit. Und sobald sie die Flügel auseinander faltet, kommen unter den grauen Vorderflügeln leuchtend blaue Hinterflügel zum Vorschein.

Schön sieht das aus! Aber gleich ist der Zauber wieder vorbei. Das kurze Aufblitzen der blauen Farbe könnte ein Schutz sein: Hungrige Vögel sollen dadurch abgelenkt werden. Schnell versteckt die Schrecke ihre Blauflügel wieder und schwebt noch einen Bogen weiter, bevor sie landet. Dann hockt sie wieder gut getarnt im graubraunen Sand. Wirklich trickreich und gar nicht öde!