Der Gönnheimer Rat hat am Mittwoch den Doppelhaushalt der Gemeinde einstimmig verabschiedet. Er ist in beiden Jahren ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt – die Abbildung aller geplanten Erträge und Aufwendungen pro Jahr – schließt 2026 mit einem Überschuss von 1802 Euro ab, für 2027 sind 38.800 Euro vorgesehen. Im Finanzhaushalt – er bildet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab, vergleichbar mit einem Bankkonto – verbleibt nach Tilgung von Investitionskrediten 2026 ein Plus von 21.500 Euro und 2027 von 54.400 Euro. Auch der Finanzhaushalt ist damit in beiden Jahren ausgeglichen. Die Kreditermächtigung (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten) beläuft sich 2026 auf 181.000 Euro und 2027 auf 10.000 Euro.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben 2026 unverändert: Grundsteuer A 345 Prozent, Grundsteuer B 495 Prozent, Gewerbesteuer 380 Prozent. Für 2027 müssen die Hebesätze neu festgelegt werden. Die Summe der Investitionen beträgt 220.000 Euro; größter Posten ist mit 130.000 Euro die im vergangenen Jahr abgeschlossene Sanierung der westlichen Ludwigstraße. Weitere 30.000 Euro sind für den Bebauungsplan „Sonnenbergstraße“ veranschlagt. Für den neuen „Park+Ride-Parkplatz“ an der Rhein-Haardtbahn stehen 6000 Euro im Haushalt. Die Pro-Kopf-Verschuldung der 1618 Gönnheimer liegt in diesem Jahr bei 585 Euro und im nächsten bei 546 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt 8,5 Mio. Euro.

Alle Fraktionen im Rat dankten der Verwaltung für das umfangreiche Zahlenwerk. Heike Ditrich (FWG) freute sich, dass ein ausgeglichener Haushalt gelungen sei und sogar noch Mittel für freiwillige Leistungen bleiben, die für sie ein lebendiges Dorf ausmachen. Auch Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) zeigte sich zufrieden: Es sei Geld da, um verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Nach seinem Willen sollen die Grundsteuerhebesätze 2027 nicht angehoben werden.