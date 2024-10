Unter dem Motto „Ab in den Chor!“ lädt der MGV Liedertafel 1836 am Mittwoch, 6. November, von 19 bis 20.30 Uhr zu einer Schnupperprobe im Dürkheimer Haus ein. Eingebettet ist die Aktion in der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands. Vom 4. bis 10. November öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen. Neuen Mitsängerinnen und Mitsängern soll so die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der MGV Liedertafel 1836 macht gerne mit, so Sieglinde Hammann, Chorleiterin der Liedertafel: „Singen ist in vielerlei Hinsicht gesund und kann glücklich machen. Dies für sich zu entdecken, dazu möchten wir jeden ermutigen. In unseren Chören ist jeder willkommen, unabhängig vom Alter. Chorische Vorkenntnisse sind sehr schön, aber nicht Bedingung.“

Adventskonzert fest im Blick

Neuankömmlinge können sich bei der Schnupperprobe auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, denn im Moment bereitet sich die Liedertafel auf ihr Adventskonzert am ersten Advent vor. Von der Weihnachtskantate bis hin zu modernen Weihnachtsliedern wie „All I want for Christmas is You“ von Mariah Carey werden Stücke verschiedenster Genres und Epochen präsentiert.

Interessierte können sich gerne direkt per Mail unter info@chor-liedertafel-duew.de an den Chor wenden. Vom 25. bis 27. Oktober findet zur Konzertvorbereitung ein Wochenend-Workshop statt. Interessierte sind gerne eingeladen, bereits zu diesem Termin reinzuschnuppern.