Ein hübscher Frühlingsbote sitzt da auf dem dicken Blatt des Zierstrauchs: Von der Sonne hervorgelockt, hat dieser Marienkäfer sein Winterquartier verlassen. Jetzt lässt er sich von den wärmenden Strahlen bescheinen. Aber wo war er in den langen kalten Monaten?

Wie viele andere Insekten braucht der Siebenpunkt-Marienkäfer einen sicheren Unterschlupf. Hier versucht er, die kalte Jahreszeit zu überleben. Das sechs Millimeter große Insekt findet zum Beispiel Schutz in Spalten von Mauern und Steinhaufen, in Löchern von altem Holz oder in Ritzen der Baumrinde. Auch zwischen angehäuften Blättern am Boden versteckt es sich vor der Kälte.

Das Besondere am Marienkäfer: Er quartiert sich gern in Gesellschaft seiner Artgenossen ein. Richtig große Gruppen mit Hunderten von Tieren können sich dabei bilden. Außerdem überwintern Marienkäfer als voll entwickelte Tiere, also nicht wie viele andere Insekten in Gestalt einer Larve oder Puppe. Experten nennen so ein erwachsenes Insekt „Imago“. Es gibt viele Arten von Marienkäfern und oft haben sie ihren Namen von der Anzahl der Punkte.

Leuchtendes Rot dient als Abschreckung

Vielleicht weißt du schon, dass alle Käfer zwei Flügelpaare besitzen. Was am Siebenpunkt-Marienkäfer rot leuchtet, sind die „Deckflügel“ oder „Flügeldecken“. So nennt man die festeren Vorderflügel. Sie werden nicht zum Fliegen benutzt, sondern liegen als Schutz über dem zweiten Flügelpaar.

Die Hinterflügel bestehen aus dünner, zarter Haut. Du kannst sie sehen, wenn der Käfer die Deckflügel öffnet, um loszufliegen. Das leuchtende Rot der Vorderflügel dient übrigens zum Abschrecken: Es warnt Fressfeinde vor dem bitteren Geschmack des Marienkäfers.

Er selbst frisst massig Blattläuse. Deswegen haben ihn die Bauern immer sehr geschätzt. Wegen seiner Nützlichkeit wurden der Siebenpunkt-Marienkäfer und einige andere Arten zum Symbol von Glück und guter Ernte. Gärtner sollten aber kein Gift spritzen, um diese Tiere zu schonen. Dann können sie weiterhin die Sonne genießen und vielleicht sogar Glück bringen.