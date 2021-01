Das wäre nicht so gut: Umtausch ausgeschlossen, ausgerechnet jetzt. Nicht alle Weihnachtsgeschenke sind ein Erfolg gewesen. Manchmal ist eben doch das im Online-Katalog bestellte Kleid zu eng. Den neuen Pfalzkrimi gab es gleich zweimal und die Farbe der Vorhänge sah nach dem Auspacken und bei Tageslicht irgendwie ganz anders aus…

In den Wochen vor Weihnachten 2020 habe ich eine Postkarte bekommen, darauf steht: Wo kann man eigentlich 2020 umtauschen? Ein komplettes Jahr umtauschen? Wäre gar nicht schlecht, das Jahr 2020 war für viele von uns mehr Not als Freude. Einfach so umtauschen – wenn das möglich wäre! Und dann 2020 noch einmal erleben, ohne Covid-19 und alles, was damit zusammenhängt.

2020: Coronajahr, Homeoffice und Homeschooling, das Jahr der Einschränkungen bei Festlichkeiten und Reisen, der Kurzarbeit und Schließungen, der Besuchsregeln, der Maskenpflicht. Das Jahr vieler Ängste und Traurigkeiten, der Ansteckungsgefahr. Viel zu viele Opfer der Pandemie, viel zu viel Kummer, unglaublich schwierige und existenziell sorgenvolle Notzeiten hat uns 2020 gebracht.

Und ein gerütteltes Maß an Enttäuschung noch dazu. Unvernunft, Ignoranz und menschliches Versagen haben viel zu oft zusätzliche Probleme verursacht. Hatten Sie auch den Eindruck, dass der so dringend erforderliche „gesunde Menschenverstand“ erschreckend vielen Leuten abhanden gekommen sein muss?

Unser Bundespräsident hat es bei einer Fernsehansprache am 11. April 2020 auf den Punkt gebracht, als er sagte, derart schwere Zeiten rufen „das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns!“

Gott sei Dank gab es in allem Notvollen immer auch Grund zu Hoffnung und immer auch manches Ermutigende. Menschen haben sich allen Sorgen zum Trotz in Liebe miteinander verbunden, Kinder wurden geboren, Kranke wurden wieder gesund. Vor allem aber haben sich gerade in diesen schwierigen Zeiten 2020 so viele treue Helferinnen und Helfer engagiert und bewährt, haben Leben bewahrt und Leid gemildert.

Im Bürgerspital in Wachenheim durfte ich als Teil eines großartigen Teams erleben, wie Menschen treu und liebevoll und hochprofessionell für andere sorgen, gerade in schweren Zeiten. Vielleicht nehmen wir als Gesellschaft aus 2020 sogar etwas mit, zum Beispiel eine neue, wertschätzende Haltung den helfenden Berufen gegenüber. Oder ein wacheres Bewusstsein für alles Gute, das wir so haben. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein gesegnetes neues Jahr.