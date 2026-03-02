Entenfüttern und Essensreste ziehen Ratten an. Die Stadt setzt bei Befall gezielt Köder ein.

Wo gibt es Ratten in Bad Dürkheim?

In Bad Dürkheim gibt es immer mal wieder Probleme mit Ratten. Zuletzt gab es einen Fall im Nonnengarten. Dort häuften sich rund um die Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus die Rattensichtungen. Aber auch im Dürkheimer Kurpark und dessen Umfeld werden immer mal wieder Ratten gesichtet. Zuletzt war dem RHEINPFALZ-Fotograf Peter Kretzschmar am vorvergangenen Freitag ein Rattenkadaver in der Gutleutstraße aufgefallen.

Warum sind überhaupt Ratten in Bad Dürkheim unterwegs?

So wie sie im Nonnengarten den Müll durchsuchten, so ist für die Tiere im Kurpark oftmals gerade das attraktiv, das nicht für sie bestimmt ist. „Aufgrund des Entenfütterns kommt es im Bereich des Kurparks immer wieder zu Sichtungen von Ratten“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Auch Reste von Nahrungsmitteln locken demnach die Tiere an.

Was passiert, wenn Ratten unterwegs sind?

„Bei Feststellung eines Befalls beauftragt die Stadt eine Fachfirma, die entsprechende Köder auslegt. Dies erfolgt jedoch nur punktuell und nicht großflächig im gesamten Stadtgebiet“, teilt die Stadt hierzu mit.

Wer ist für die Rattenbekämpfung zuständig?

Wenn es Rattenprobleme auf Privatbesitz gibt, ist es laut Kreisverwaltung grundsätzlich Sache des Grundstückseigentümers, die Ratten zu bekämpfen. „Die Kreisordnungsbehörde ist unter Beteiligung des Gesundheitsamtes für die Anordnung zur Bekämpfung von Ratten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständig, wenn der Eigentümer einer Liegenschaft nicht ausreichend reagiert“, erklärt eine Sprecherin der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit der Rattenplage im Nonnengarten.

Wer ist für die Entfernung von Kadavern zuständig?

Wenn Rattenkadaver im öffentlichen Raum aufgefunden werden, werden diese nach Angaben der Stadt durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofs entfernt. Über Sichtungen von Ratten in der Gutleutstraße liegen der Stadtverwaltung derzeit keine Meldungen vor.