Aufgrund der neuen Corona-Verordnung ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests sprunghaft angestiegen. Nun nehmen weitere Zentren in der Region den Betrieb auf.

So meldet die Familie Karabulut, die bereits ein Testzentrum in Freinsheim betreibt, die Öffnung des Zentrums in Kallstadt hinter der Touristinfo. Dort wird nach Voranmeldung im Internet samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr getestet. Wie die Betreiberfamilie weiter mitteilt, werde man in Bad Dürkheim auf dem Parkplatz östlich des Gradierbaus an der Gutleutstraße in einem Drive-in-Testzentrum ab sofort den Betrieb aufnehmen. Dort könne man sowohl mit dem Auto und dem Zweirad als auch zu Fuß vorbeikommen. Die Anmeldung zum Test erfolgt über www.test-wstr.de. Die Tests können montags und dienstags von 13 bis 18 Uhr, mittwochs von 12 bis 18 Uhr, donnerstags von 11 bis 18 Uhr und freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr gebucht werden.

Anmelden über die Homepage

Nach Auskunft von Steffen Metzner vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Wachenheim werden ab Mittwoch im Bürgerhaus in Ellerstadt wieder Coronatests vorgenommen. Dort können sich die Menschen mittwochs von 17 bis 20 und samstags von 15 bis 18 Uhr testen lassen.