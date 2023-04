Gespannt beobachten Mads, Yann und Milian einen kleinen Molch, den sie bei Bad Dürkheim an einem Tümpel gefunden haben. Die Jungs der Umweltgruppe „Baumläufer“ werden den Lurch natürlich gleich wieder freilassen. Im Frühling sehen viele Tiere anders aus als im übrigen Jahr. Das gilt auch für diesen Bergmolch. Weil er jetzt im Wasser lebt und sich dort fortpflanzt, spricht man vom „Wasserkleid“ oder von der „Wassertracht“. Auf unserem Foto sieht das nasse Tier dunkler aus. Aber unter Wasser gefällt so ein Bergmolch-Männchen den Weibchen mit blauem Rücken, schwarzen Flecken und orangefarbener Bauchseite.

Die weiblichen Molche fallen weniger auf. Bergmolche pflanzen sich in kleinen Teichen und Tümpeln fort. Nach der Paarung legt das Weibchen Eier in die Blätter von Wasserpflanzen. Dabei faltet es mit den Hinterbeinen die Blätter zusammen und legt in jede Blatt-Tüte ein Ei. Wenn die Laichzeit endet, verlassen die Tiere das Wasser und leben wieder an Land. Dann wirst du sie kaum noch finden: Sie sind nachts unterwegs und verstecken sich tagsüber in feuchten, schattigen Unterschlüpfen.