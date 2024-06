Am Freitag, 21 Uhr, startet die Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland in der Allianz Arena in München. Die Spiele der Euro 2024 werden in Bad Dürkheim in der KBar von Uwe Krauß, im Irish Pup Molly Malone’s von Andreas Bretz sowie im Trift Pub, den Andreas Brudermann betreibt, gezeigt. Public Viewing zu den Deutschland-Spielen bietet das Story-Ville von Kurt Walter. Und auch außerhalb der Kurstadt gibt es Public Viewing. Im Katharina-von-Bora Haus in Friedelsheim werden ebenfalls die Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Zur Übertragung auf einer großen Leinwand sorgen der Förderverein und die Protestantische Kirchengemeinde mit nichtalkoholischen Getränken, Wein und Bier für das leibliche Wohl der Fans. Eine kleine Spende für die Sanierung des Hauses in Höhe von 2,50 Euro ist erbeten.