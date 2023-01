Während der Schnee im Tiefland wieder verschwunden ist, führt ein Spaziergang in höheren Lagen noch durch verschneiten Wald. Auch „Auf der Steige“ liegt noch einige weiße Pracht.

An der Nordseite der B 37, gegenüber des Ruheforsts, ist ein Waldweg mit dem weißen Punkt markiert. Ihm folgt man in nördliche Richtung, bis der erste Abzweig erreicht ist. Hier verlässt man die Hauptstrecke und wendet sich nach Osten. Winterlich still ist der Wald. Deshalb fällt es umso mehr auf, wenn aus den Baumkronen feine Vogelstimmen ertönen: Da zwitschern und wispern etwa Blaumeisen und Haubenmeisen, ebenso sind die kleinen Goldhähnchen zu hören.

Ein anderer Winzling fliegt dicht über den Weg und verschwindet im Unterholz: Sein braun gebändertes und gesprenkeltes Federkleid tarnt den Zaunkönig gut, aber mit etwas Geduld lässt er sich doch entdecken. Auch kann man beobachten, wie von manchen Bäumen dünne Rindenteilchen rieseln. Dann ist oft ein Kleiber am Werk. Mit seinem langen, spitzen Schnabel sucht er in den Rindenspalten nach versteckten Insekten und deren Larven. Dabei kann der geschickte Kletterer sogar kopfüber am Stamm abwärts laufen.

Nach etwa 20 Minuten Gehzeit ist eine Wegkreuzung erreicht. Hier nimmt man die Strecke, die als erste nach links abzweigt. Auch in diesem Bestand machen immergrüne Nadelbäume einen großen Anteil des Waldes aus. Außer an Kiefern kommt der Spaziergänger an hoch gewachsenen Fichten und Douglasien vorbei. Mit kräftigen Stämmen fallen auch die Weißtannen auf. Von der hellgrauen Borke haben sie ihren Namen.

Nach dem Schneefall vom vergangenen Wochenende tragen die Bäume hier oben noch schwer an der weißen Last. So sind die dunkelgrün benadelten Zweige fast ganz bedeckt. Besonders fällt dies an den jüngeren Bäumen auf, weil ihre Zweige bis auf den Boden hängen.

Die Fichte mag es kühl und feucht

Zugleich kann der Spaziergänger feststellen, dass sich die Fichte hier in 300 bis 430 Metern Höhe mit Erfolg verjüngt. Zwar leidet die Art in Rheinland-Pfalz am meisten von allen Bäumen unter sommerlicher Dürre und Hitze, denn ursprünglich ist die Fichte in kühlen, feuchten Regionen heimisch. Wegen ihres raschen Wuchses und weil sie ausgezeichnetes Bauholz liefert, wurde sie in großflächigen Monokulturen und an unpassenden Standorten angebaut. Während der Klimawandel ihr dort stark zusetzt, wirken die Bäume in höher gelegenen Mischwäldern wie hier vitaler.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, geht man an der folgenden Wegmündung nach links und folgt wieder dem weißen Punkt. Der Weg führt durch einen Einschnitt im felsigen Bergrücken, den Förster Heene 1852 anlegen ließ. Nach etwas mehr als einer Stunde ist wieder der Parkplatz erreicht.