Zum zweiten Mal findet am Donnerstag ein landesweiter Warntag statt. Auch in Bad Dürkheim und Wachenheim heulen die Sirenen. In der VG Freinsheim klappt das nicht – warum?

Der landesweite Warntag im März ergänzt den bundesweiten Warntag im September. Am Donnerstag löst das Lagezentrum Bevölkerungsschutz landesweit verschiedene Warnmittel aus. Alarmiert wird auch über Cell Broadcast. Das ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Genutzt werden außerdem die Warn-Apps Katwarn und Nina.

In Bad Dürkheim heulen ergänzend gegen 10 Uhr die Sirenen. In den vergangenen Jahren wurden an fünf Standorten neue Anlagen installiert – vor allem in den Ortsteilen: auf der Grundschule Grethen, am Bürgerhaus Hardenburg, am Feuerwehrgerätehaus, an der Trafostation Freinsheimer Straße in Leistadt sowie am Pumpwerk Altenbacher Straße in Ungstein. Hinzu kommt das bereits bestehende Netz aus sieben Sirenen. Gegen 10.45 Uhr erfolgt dann die landesweite Entwarnung. „Es ist wichtig, dass wir unsere städtischen Warnanlagen regelmäßig beüben. So ist sichergestellt, dass die Technik, in die wir in den letzten Jahren viel Geld für Erneuerung gesteckt haben, auch in einem Ernstfall zuverlässig funktioniert“, so Claudius Güther (CDU), Erster Beigeordneter der Stadt Bad Dürkheim. Hinzu komme, dass einige Sirenen kürzlich ein Softwareupdate bekommen hätten, um diese über verschiedene Quellen ansteuern zu können. „Daher ist das ein guter Test“, erklärt Thomas Wolf, Sprecher der Dürkheimer Feuerwehr.

Verzögerungen in der VG Freinsheim

Die Sirenen in der Verbandsgemeinde Freinsheim werden am 12. März nicht ertönen. Wie der Büroleiter der VG-Verwaltung, Jörg Heidemann, auf Anfrage erklärte, seien die Warnanlagen nicht rechtzeitig fertig geworden. „Aktuell wird geplant, dass das Projekt im April abgeschlossen und in Betrieb genommen wird“, so Heidemann weiter. Die Firma, die mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme der Sirenen vor drei Jahren beauftragt worden sei, habe diese im Dezember 2024 montiert. Trotz vorheriger Begehung und Planung sei da erst festgestellt worden, dass die Stromzuleitungen und elektrischen Bestandteile an mehreren Standorten nachgebessert werden müssen. Weil die Firma ihre Monteure aber zunächst für andere Aufträge eingesetzt habe, verzögerte sich das Projekt in der VG Freinsheim weiter. Anfang April sollen jetzt die letzten Montagearbeiten erfolgen – vor allem der Einbau der sensiblen Funktechnik zum Empfang der Alarmierungen durch Bund und Land. Zuvor müsse man noch Anpassungen an den Sirenenhörnern vornehmen. Laut Heidemann sind nach der Inbetriebnahme im April noch „verschiedene Testläufe und Sensibilisierungsmaßnahmen“ für die Bevölkerung vorgesehen.

Fünf Sirenen in der Verbandsgemeinde Wachenheim

Mit ihren fünf Sirenen beteiligt sich die Verbandsgemeinde Wachenheim am landesweiten Warntag. Das teilt der Leiter der Verbandsgemeindewehr, Christian Schmidt, mit. In Ellerstadt, Friedelsheim, Gönnheim und der Stadt Wachenheim sollte also am Donnerstag ein Warnton zu hören sein. In den Gemeinden ertönt jeweils eine Sirene, in Wachenheim zwei (Schule und Mundhardter Hof). Zwar fehle bei den Sirenen noch eine Komponente, um den Alarm zentral auslösen zu können, so Schmidt. Am Donnerstag spiele das aber keine Rolle, denn dann löst die Wehr den Alarm selbst aus, sagt der Wehrleiter.