Sieben Jahre ist es her, dass Philipp May sein Modelabel „WNSTR“ gründete. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die der gebürtige Hesse schreibt.

Während der Corona-Pandemie entschloss er sich, erstmals einen neue Weg zu gehen: Aus einem Onlinehändler und Standbetreiber auf größeren Festen wurde 2020 ein Ladenbesitzer mit einem eigenen Store in der Weinstraße in Bad Dürkheim. „Das war die beste Entscheidung. Alle Feste wurden abgesagt und mir blieb vorerst nur das Onlinegeschäft“, sagt May, der sich damit nicht begnügen wollte.

Bereits 2020 habe er einen siebenstelligen Umsatz erzielt. „Es gibt keine Stagnation. Mittlerweile sind es über 1,5 Millionen Euro Umsatz. Damit hätte ich niemals gerechnet“, freut sich May. 60 Prozent des Umsatzes generiert er durch den Verkauf im Laden oder seinem Verkaufsanhänger, der Rest über den Onlineshop. Am 30. März kommt ein weiterer Laden in Landau hinzu.

Woher seine Produkte kommen, worauf er Wert legt und was sein neues Standbein ist, steht in unserem ausführlichen Artikel.