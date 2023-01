Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Sanierung der Hochstraßen in Ludwigshafen nicht an den Kosten scheitern lassen. Das sagte er im RHEINPFALZ-Gespräch. Eine Beteiligung des Bundes an einer Steigerung der Baukosten lehnt der Südpfälzer aber weiter ab: „Der Bund kann sich nicht bei einem Projekt an der Dynamisierung der Kosten beteiligen und bei einem anderen nicht. Wenn wir das bei der Hochstraße tun würden, müssten wir das bei allen anderen Projekten auch.“ Im Raum steht, dass der Bund 60, das Land 25 und die Stadt Ludwigshafen 15 Prozent der Kosten übernimmt, die sich auf etwa 1,5 Milliarden Euro belaufen sollen.

Wissing wird Goldener Winzer

Zur Forderung des Bad Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger, das Hochstraßen-Projekt zur Chefsache zu machen, sagte Wissing: „Das kann ich gar nicht, weil die Baulastträgerschaft nicht beim Bund, sondern bei der Stadt Ludwigshafen liegt.“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wisse aber, dass er in der Angelegenheit immer ansprechbar sei. Wissing wird am Freitag in Bad Dürkheim mit dem „Goldenen Winzer“ ausgezeichnet. Zum ausführlichen Interview geht es hier.