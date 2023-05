Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie war wohl die am längsten amtierende Weinprinzessin, die Weisenheim am Sand je hatte. Im August 2016 trat Saskia Teucke ihr Amt an, erst im Juni 2020 gab sie es weiter. Nun kandidiert die 25-Jährige für das Amt der Pfälzischen Weinkönigin.

Dass sie so lange die Weisenheimer Krone trug, habe sich so ergeben, erzählt die junge Frau. Saskia Teucke kommt nicht aus einer Winzerfamilie, aber sie war lange in der Weisenheimer Landjugend