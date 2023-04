Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wird der Advent dunkler als gewohnt? Der Dürkheimer Festausschuss diskutierte am Mittwoch die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und in den Ortsteilen vor dem Hintergrund der Energiekrise.

Vielleicht könne die Stadt ja die Parkscheinautomaten über die Adventszeit ausschalten. Diesen „Energiespartipp“ warf Christine Michler (CDU) beim Dürkheimer Festausschuss in die Runde.