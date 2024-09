Die Mitglieder des Gemeinderats müssen in ihrer Sitzung am Mittwoch, 19 Uhr, im Gemeindehaus nochmals einen Beigeordneten wählen. Dominik Daub (CDU), der in der konstituierenden Ratssitzung im Juli zum Beigeordneten gewählt wurde und den Geschäftsbereich Liegenschaften, Umwelt und Friedhof übertragen bekommen hat, darf laut Gemeindeordnung kein Beigeordneter mit Geschäftsbereich sein, da er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim arbeitet. Als Beigeordneter mit Geschäftsbereich könnte er weisungsbefugt gegenüber seinem Chef sein. Auf der Tagesordnung steht außerdem unter anderem die Entscheidung darüber, ob Dietmar Leist (CDU), der 20 Jahre lang Bürgermeister von Bobenheim am Berg war, zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt werden soll.