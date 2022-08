Um den Rücken gesund zu halten, muss er beweglich bleiben. Hilfreich kann dabei eine Übung zur Mobilisierung der Wirbelsäule sein, die die Erpolzheimer Personal Trainerin Lucie Packheiser diesmal zeigt.

In entspannter Rückenlage sind zu Beginn die Füße nah beieinander aufgestellt. Auch die angewinkelten Knie berühren sich. Die Arme werde seitlich ausgebreitet und liegen etwas tiefer als die Schultern. Die Handflächen zeigen zur Decke.

Dann bewegt man langsam die Knie so weit wie möglich in einer Drehung des Rückens nach rechts, während der Kopf nach links gedreht wird. Nach der Rückkehr in die Ausgangsposition geht es auf die jeweils andere Seite, also die Knie nach links auf den Boden und den Kopf nach rechts gedreht.

„Jeder macht das in seinem eigenen Tempo“, erklärt Packheiser. Die Bewegungen sollten aber kontrolliert ausgeführt werden. Ist es eine fließende Bewegung, wird durch die Rotation die Brustmuskulatur und der untere Rücken mobilisiert. Lässt man die Beine länger auf einer Seite liegen, entsteht eine Dehnung.

20 Seitenwechsel ist laut Packheiser eine gute Anzahl, „aber wem es gut tut, der kann die Übung natürlich auch öfter machen“, betont sie.

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.