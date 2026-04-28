Der Tag der Arbeit wird in Bad Dürkheim beim Winzerpicknick gefeiert. Bei der Veranstaltung, die sich über den ganzen Kurpark ausbreitet, kommen Einheimische und Gäste mit ihren Picknickdecken vorbei und genießen von 11 bis 17 Uhr Mitgebrachtes wie die Angebote vor Ort. 17 Weingüter und Genossenschaften sowie die Jungwinzer machen laut Stadt in diesem Jahr mit. Angekündigt sind die Weingüter SOPS Dambach, Dominik Weber, Egon Schmitt, Hanewald-Schwerdt, Hauer, Heissler, Isegrim, Karl Schaefer, Karst, Neu sowie das Bio-Weingut Neu, Pflüger, Philipp Hofmann, Raßkopf-Hofmann, Schönfelder Hof und Wegner sowie die Genossenschaften Herrenberg-Honigsäckel und Vier Jahreszeiten. Wer sich vor Ort etwas zu essen kaufen möchte, wird beim Imbiss von Cater Keller oder bei den Flammkuchen von Patrick Hofmeister fündig. Neu dabei sind die Dampfnudeln von Kindermann Catering.