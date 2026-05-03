Das Winzerpicknick im Kurpark war ein voller Erfolg. Wer noch noch einen guten Platz ergattern wollte, musste schnell sein. Wie wird das Verhalten der Besucher beurteilt?

Mit Decken, Kissen und Kühlboxen hatten es sich die Besucher am Feiertag so richtig gemütlich gemacht. Sie genossen bei idealem Sommerwetter am 1. Mai einen überaus entspannten Nachmittag im Kurpark.

Viele Besucher hatten eine weite Reise hinter sich. So etwa eine Gruppe aus Schwangau in Bayern, die in Tracht an einer Biertisch-Garnitur im Kurpark saß. Man habe die Pfalz schon bei einem Besuch in einem Deidesheimer Weingut kennengelernt, berichtete Hans-Jörg Höß. „Wir interessieren uns auch für das Hambacher Schloss und das Erbe der Wittelsbacher wie die Villa Ludwigshöhe vom bayrischen König Ludwig I.“, verriet er. Beim Winzerfrühstück näherte sich die Truppe der pfälzischen Küche an. Da wurde nach leichter anfänglicher Skepsis auch herzhaft in ein Saumagenbrötchen gebissen. Urteil positiv. Auch der Wein kam gut an. Das zeigten die zufriedenen und fröhlichen Mienen.

Eine Gruppe aus dem bayrischen Schwangau genoss den Wein und das Pfälzer Essen. Foto: Michael Hörskens Postkartenidylle: Beim Winzerpicknick blieb alles im Rahmen. Foto: Peter Kretzschmar In großer Runde schmeckt’s am besten. Foto: Peter Kretzschmar Viele suchten den Schatten. Foto: Julia Plantz Auch zur Insenach zog es die Besucher. Foto: Julia Plantz Viel Grün gab es im Kurpark zu genießen. Foto: Julia Plantz Viele suchten den Schatten. Foto: Julia Plantz Die Besucher genossen die sonnigen Stunden. Foto: Peter Kretzschmar Blütenpracht im Kurpark. Foto: Peter Kretzschmar Foto 1 von 9

Marcus Brill, Leiter Kultur und Tourismus in der Stadtverwaltung, zeigte sich sehr zufrieden mit dem großen Zuspruch. „Wir haben hier ein sehr gutes und auch interessiertes Publikum“, betonte er. Auch er machte viele Besucher aus, die von weiter weg gekommen sind – etwa aus Friedberg in Hessen oder aus der Region Heilbronn. Was das Besucherverhalten betrifft, sparte er nicht mit Lob: „Alle sind sehr ordentlich, lassen nichts liegen und entsorgen ihren Abfall in den zur Verfügung stehenden Mülleimern oder nehmen ihn sogar wieder mit.“ Die Besucher würden den Wert des Kurparks zu schätzen wissen.

An den Probierständen der Bad Dürkheimer Weingüter und Genossenschaften gab es eine große Bandbreite zu entdecken. Die guten Tropfen wurden in Probiergröße ausgeschenkt oder gleich in der Flasche verkauft. Originelle Bezeichnungen waren darunter. So wurden beim Weingut Hauer „Schweinereien“ ausgeschenkt: eine „Arme Sau“, ein trockener Riesling, die „Saubande“, ein Weißwein-Cuvée, oder eine „Rosa Sau“, ein Blanc de Noir. Beim Weingut Pflüger konnte man sich einen „Funky Rabbit Secco“ in die Kehle rieseln lassen. Auf dem Etikett war ein weißer Hase mit Möhre zu sehen. Hintergrund: Der Kellermeister ist im Besitz eine solchen Tieres.

Winzer sind zufrieden

Die Weingüter zogen eine überaus positive Bilanz. „Es sind viele Leute bei uns, die auch schon in den letzten Jahren hier waren“, teilte André Hauer mit. „Der Secco läuft bei diesen Temperaturen sehr gut, auch die ,Arme Sau’ kommt gut an“, sagte er und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Dieser Wein wird gerne zu Hochzeiten geschenkt.“ Sibylle Heissler vom gleichnamigen Weingut verzeichnete wie ihre Kolleginnen und Kollegen ebenfalls eine sehr gute Resonanz: „Ein sehr schönes Fest, wir hatte viele Gäste und dies schon ab 11 Uhr morgens.“ Vor allem der Weißburgunder habe großen Anklang gefunden. „Er stand aber etwas in Konkurrenz mit unserem Mandelrosé.“

Voll des Lobes waren auch die Teilnehmer des Winzerpicknicks. Etwa Christel Schmidt aus Mannheim, die die Veranstaltung schon von früheren Besuchen kannte: „Hier trifft man viele interessante Menschen, mit denen man nette Gespräche führen kann“, sagte sie. Das Bad Dürkheimer Ehepaar Günter und Astride Rosshirt gab zu, das erste Mal die Veranstaltung besucht zu haben: „Wir waren die letzten Jahre zu dieser Zeit immer mit unserem Wohnmobil unterwegs. Wir sind positiv überrascht, wie toll diese Veranstaltung angenommen wird“, befand Astride begeistert. Und Günter ergänzte: „Es ist hier eine gute Mischung von Jung und Alt.“ Beide waren sich einig: „Es ist super hier. Im nächsten Jahr sind wir auf alle Fälle wieder mit von der Partie.“

Lob für friedliche Atmosphäre

Die Bad Dürkheimerin Andrea Kittelberger war die letzten drei Jahre immer dabei. „Früher war ich im Altendienst tätig und konnte aufgrund meiner Dienstzeit nie hierher kommen. Jetzt lasse ich mir diese Veranstaltung aber nicht mehr nehmen.“ Jürgen und Vicky erklärten: „Wir wohnen gegenüber und sind eigentlich immer dabei. Außer, wenn es mal regnet.“

Doris aus Grethen lobte das tolle Ambiente und Sabine aus Neustadt freute sich „über die friedliche Atmosphäre“. Genauso angetan war Marianne Reker aus Mannheim, die eigentlich als Organisatorin des Kunstmarktes in Bad Dürkheim weilte: „Ich habe einen Abstecher zum Winzerpicknick gemacht. Ich finde die Veranstaltung in diesem Teil des Kurparks einfach toll“, schwärmte sie. Viele Besucher hier hätten auch den Kunstmarkt an der Saline besucht.