Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feierte das beliebte Winzerpicknick im Dürkheimer Kurpark gestern ein gelungenes Comeback.

Zahlreiche Einheimische und Gäste hatten ihre Picknickdecken auf der Wiese zwischen Achat Hotel und Café Pompöös ausgebreitet, um den Start in den Mai mit allerlei mitgebrachten Leckereien unter freiem Himmel zu zelebrieren. Das Wetter spielte dabei auch mit: „Kein Regen, nicht zu heiß und nicht zu kalt, genau richtig“, bemerkte eine Besucherin, während sie sich an einem Winzerstand die Weinauswahl ganz genau anschaute.

In Sachen edle Tropfen wurde so einiges geboten, denn die Dürkheimer Weingüter, Genossenschaften und Brennereien luden unter der Regie des Bad Dürkheimer Weinbauvereins zu einer Präsentation des Jahrgangs 2021 ein. Während die kleinen Besucher vergnügt auf der Wiese tobten oder der Isenach einen Besuch abstatteten, genossen die Großen den Weingenuss in entspannter Sonntagsatmosphäre. „Einfach schää“, meinte ein Besucher, während er sich genüsslich einen Schluck Wein schmecken ließ.