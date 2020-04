180 Weinpakete für das digitale Winzerpicknick am Sonntag sind verkauft worden. „Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Resonanz“, freut sich Organisator Uli Karst. Statt im Kurpark wird diesmal jeder der teilnehmenden Dürkheimer Winzer vor seinem PC an einem schönen Platz im Weingut Karst, Hauer, Heissler, Philipp Hoffmann, Egon Schmitt und Wegner sitzen, um die sechs Weine zu besprechen. Wer noch live via Facebook am Sonntag ab 17 Uhr mittrinken möchte, kann noch ein Weinpaket via E-Mail unter info@weingut-karst.de bis Samstag, 11 Uhr, bestellen und mit Rechnung am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr im Hof des Weinguts Karst abholen.