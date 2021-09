Die Öffnungszeiten für das „Winzerdorf“ vom 10. bis 20. September auf dem Schlossplatz stehen nun fest. Wie die Stadt mitteilt, ist das kleine Fest am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr und Montag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgt Christian Keller, dazu gibt es laut Stadt den Wein aller 29 Wurstmarkt-Winzer. Anmeldungen oder Reservierungen können nicht vorgenommen werden, informiert die Stadt. „Die geltenden Corona-Regeln müssen natürlich beachtet werden, die notwendige Registrierung kann mit der Luca-App vor Ort vorgenommen werden.“ Crêpes- oder Imbissstand in der Nachbarschaft des Winzerdorfes ergänzen das Angebot.

Kultur-Nächte und „Heimat Shoppen“

Mit den Kultur-Nächten gibt’s zudem am Freitag 10. September, und am Samstag, 11. September, Programm in der Innenstadt: Ensembles der Musikschule der Stadt Bad Dürkheim werden an mehreren Vorspielorten in der Innenstadt von 17 bis 21 Uhr mit kleineren Darbietungen zu sehen und zu hören sein. Am 10. September wird zudem der Kurpark zur Theaterbühne. Das Theater an der Weinstraße zeigt um 17.30 und 19.30 Uhr eine Wiederaufnahme des Stationentheaters „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Unter dem Motto „Heimat Shoppen“ bleiben die Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt an beiden Tagen länger geöffnet.

Weinprobe der Wurstmarkt-Winzer

Außerdem gibt’s die Weinprobe der Weindorf-Winzer am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr auf dem Schlossplatz. Sowohl in Präsenz als auch live im städtischen YouTube-Kanal gestreamt, wird an diesem Abend eine Auswahl Dürkheimer Spitzenweine von sechs Winzern präsentiert, die ihre Weine normalerweise im Weindorf anbieten. Steffen Michler, Weinprinzessin Lea Baßler und sechs Weindorfwinzer unterhalten dabei mit Geschichten aus fast 30 Jahren Weindorf und stellen die Weine des „Weindorf-Winzer-Pakets“ vor.