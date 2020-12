Die Stadt Bad Dürkheim will die Umsetzung der Winzer-Ampeln „in der nächsten Zeit forciert voranbringen“. Das hat Pressesprecherin Petra Wurm auf Nachfrage mitgeteilt. Im Januar hatte der Wurstmarktausschuss nach einem CDU-Antrag entschieden, bis zum nächsten Fest die Fußgänger-Übergänge an der Post, am Rathaus, beim Fass, beim Weingut Pflüger und beim Krankenhaus mit Motivfolie auszustatten. Kostenpunkt: 1000 Euro pro Anlage. „Der Abstimmungsbedarf ist jedoch sehr groß und wir sind noch nicht ganz so weit, wie wir gehofft hatten“, heißt es nun von der Stadt. „Es müssen noch immer ein paar technische Abstimmungen erfolgen.“ Der Wurstmarkt war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Stadt sei nun zuversichtlich, „dass die Ampeln bis zum nächsten Wurstmarkt, der hoffentlich 2021 wie gewohnt stattfindet, mit den neuen Motiven ,leuchten’ werden“.