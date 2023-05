Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stimme der Winzer ist den Stadträten wichtig, wenn sie am Dienstag entscheiden müssen, ob und wie es mit dem Hotelprojekt in der Silz weitergeht. Am Mittwochabend haben sich die Weinbauern mit Hotelentwickler Job von Nell getroffen. Ihr Fazit fällt negativ für die bisherige Planung, aber grundsätzlich positiv fürs Hotel aus.

„Wir sind uns bewusst, dass das eines der besten Hotelprojekte ist, die wir in den letzten Jahren als Angebot hatten“, sagt Jochen Schmitt, Chef des Weinbauvereins Bad Dürkheim.