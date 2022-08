Heiße Sommer sind mittlerweile in der Pfalz eher die Regel als die Ausnahme. Doch Hitze und Trockenheit sind nicht die größten Probleme. Winzer müssen sich auf extreme Bedingungen einstellen. Und das am besten so schnell wie möglich, denn manche Entscheidungen, die heute getroffen werden, haben Auswirkungen auf die nächsten Jahre: Ein Rebstock steht beispielsweise 20, teils sogar 50 Jahre. Die Sorten müssen also sorgfältig gewählt werden. Wie das geht und wie sich die Winzer sonst noch auf die extremen Bedingungen einstellen, erfahren Sie im Artikel – und sie können sehen wie es aussieht, wenn sich ein Sonnenbrand auf Weintrauben ausbreitet: Zum Artikel mit Video.