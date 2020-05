Der verschwundene Hochsitz in Bobenheim am Berg ist wieder da. Das sagte Jagdpächter Thomas Schiele am Donnerstag der RHEINPFALZ. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 15. Mai, und Montag, 18. Mai, den Hochsitz, einschließlich des Bodenankers, im Revier des Bobenheimer Jagdpächters abgebaut. Nachdem Schiele dies der Polizei gemeldet hatte, teilte ihm ein Winzer später mit, dass der Hochstand auf seinem Grundstück gefunden worden sei. Der Hochsitz war nach Angaben von Schiele leicht beschädigt, sei aber inzwischen wieder repariert. Standort des Hochsitzes ist die Gemarkung Vorderwald der Gemeinde Bobenheim am Berg. Dort hatten Unbekannte in den vergangenen Monaten immer wieder Hochsitze zerstört. Daraufhin hatte Jagdpächter Schiele eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Bisher habe es die nicht gegeben, so Schiele. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.