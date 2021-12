Einige Betriebe in der Region haben die kalte Nacht zum Mittwoch genutzt, um Trauben für Eiswein zu lesen – darunter die Dürkheimer Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten und das Weingut Fitz-Ritter.

Am frühen Mittwochmorgen rückten die Leseteams der Winzergenossenschaft aus, um zwischen 5 und 7 Uhr morgens Trauben aus den Dürkheimer Lagen Hochmess und Schenkenböhl in den Keller zu holen. „Das Thermometer hat -7,8 Grad gezeigt“, erzählt der Leitende Oenologe der Vier Jahreszeiten, Volker Richter. Erst ab 7 Grad unter Null darf Eiswein gelesen werden. Dann ist das Wasser in den Beeren gefroren und aus den Trauben kann ein besonders konzentrierter Most für die Weinspezialität gewonnen werden. Aus dem Schenkenböhl stammten Beeren der Rebsorte Grüner Veltliner, mit deren Most die Genossenschaft laut Richter etwa 1700 Liter Eiswein abfüllen kann. Das Mostgewicht lag bei 122 Grad Oechsle und damit knapp über dem für Eiswein erforderlichen Oechslegrad von 120, das vom Riesling aus der Lage Hochmess bei exakt 120. Die Weine werden laut Richter im Frühjahr gefüllt und sind für den heimischen Markt bestimmt.

Nach fünf Jahren wieder Eiswein

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts Koblenz haben am Mittwoch insgesamt acht Betriebe in der Pfalz Eiswein gelesen, vor allem an der Mittelhaardt rund um Bad Dürkheim – darunter auch das Weingut Fitz-Ritter. Sein 14-köpfiges Leseteam war ab 6 Uhr bei frostigen 8,2 Grad unter Null in der Dürkheimer Lage Hochbenn unterwegs. Die Ausbeute: Rieslingmost mit einem Oechslegrad von 138. „Eiswein! Nach fünfjähriger Pause haben wir es gestern endlich wieder geschafft“, vermeldete der Dürkheimer Traditionsbetrieb am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

Das Deutsche Weininstitut in Bodenheim bei Mainz rechnet mit einer guten Eiswein-Qualität dieses Jahr. Es sei ein Glücksfall, dass der Frost vergleichsweise früh eingesetzt habe zu einer Zeit, da die Trauben noch nicht so lange an den Reben hingen und daher noch weitgehend gesund seien, heißt es dort. Von der Erntemenge sei Eiswein zwar nicht bedeutend, aber für das Image von Weinanbaugebieten weltweit nicht zu überschätzen.