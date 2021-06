„Rosen für das Auge, Lavendelbüsche für die Bienen“, auf diesen Nenner brachte es Winzer Henning Knauff, als er am Samstag bei der Aktion „Gönnheim, blüht auf, bienenfreundliches Gönnheim“ der Bauern- und Winzerschaft zur Tat schritt. Knauff pflanzte Lavendelbüsche zwischen die Rosenbüsche, die an den Enden seiner Weinbergszeilen in der Bahnhofstraße stehen.

Das Pflanzen von Lavendel zwischen Rosenstöcken ist eine gemeinsame Aktion der Gönnheimer Bauern- und Winzerschaft, mit der sie sich an den Aktivitäten zu dem 1250. Dorfjubiläum beteiligt. Mit den blühenden Pflanzen sollen die Ortseingänge verschönert werden. Bereits seit einiger Zeit stehen in Gönnheim an vielen Enden von Weinbergzeilen Rosenstöcke. Zusätzlich zu den vorhandenen Pflanzen kamen im November vergangenen Jahres junge Rosenbüsche.

Rosemarie Holderried hatte die Idee, Rosen in den Weinbergen zu pflanzen. Sie mit dem bienenfreundlichen echten Lavendel zu ergänzen, das war ein Vorschlag von Jungwinzer Vincent Eymann.

180 Stauden auf Gönnheimer Gemarkung

Etwa 180 Lavendelstauden sollen am Ende auf Gönnheimer Gemarkung blühen. Rosen mit Lavendel zu kombinieren, bezeichnete Knauff als klassisch und unproblematisch. Während Rosen im Wingert als Frühwarnsystem für Pilzerkrankungen wie Oidium (Echter Mehltau) geschätzt werden, zieht der Lavendel nützliche Insekten wie Bienen geradezu an. Dagegen mögen Schädlinge wie Blattläuse Lavendel gar nicht.

„Wir freuen uns auf blühende Ortseingänge, die die Besucher und Einwohner zum Jubiläumsjahr begrüßen“, das wegen der Pandemie erst nächstes Jahr gefeiert werde, sagte Holderried.