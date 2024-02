Zwischen Wald, Stadtrand und alten Gärten geht es bei einem Spaziergang am Halsberg zu Gedenk-Plätzen und Aussichtspunkten. Dabei kündigen kleine Sänger das Ende des Winters an.

Am nordwestlichen Rand von Bad Dürkheim zweigt von der Sonnenwendstraße die Halsbergstraße ab. Ihr folgt man und kann schon nach wenigen Schritten einen schönen Ausblick über die Stadt genießen. Wo die Bebauung aufhört, geht es über Kopfsteinpflaster. Trockenmauern säumen den Weg, und aus den Büschen ertönt das eifrige Tschilpen der Spatzen.

Überhaupt ist die Vogelwelt in diesen Februartagen schon sehr aktiv. Vor allem Rotkehlchen und Kohlmeisen sind am Halsberg mit Reviergesängen zu hören. Nach einigen Gehminuten kommt von rechts der Heckenpfad herauf. Es geht nach links weiter. An beiden Wegseiten liegen verwilderte und verbuschte Gärten. Um eine alte Gartentür winden sich kräftige Efeustämme und bilden einen natürlichen Torbogen. An der folgenden Wegkreuzung steht ein Wegweiser, der unter anderem nach links in Richtung Schäferwarte zeigt. Hier geht es ein kurzes Stück steiler aufwärts. Dann schwenkt der Weg nach links und man folgt der Strecke, die als Römer-Rundwanderweg und Panoramaweg des Drachenfelsclubs ausgewiesen ist. Auch hier kommt man an mehreren Gartengrundstücken vorbei – eines von ihnen ist leider völlig vermüllt.

Markantes Bauwerk mit Aussichtsterrasse

Nach wenigen Metern fällt in einer langen Mauer aus Sandsteinblöcken ein Gedenkstein auf: Er wurde 1890 vom Drachenfelsclub zu Ehren des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke (1800 bis 1891) errichtet. Wenige Monate zuvor hatte Moltke vor einem neuen Krieg in Europa gewarnt. Er war der Urgroßonkel von Helmuth James Graf von Moltke, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Gründer des Kreisauer Kreises.

Die Kronen knorriger Bäume breiten sich über dem Moltkeplatz aus: Einige von ihnen sind üppig mit Efeu und Moos bewachsen. Vom Gedenkstein ist es nur noch ein kurzes Stück zur Schäferwarte, die ebenfalls vom Drachenfelsclub errichtet wurde. Das markante Bauwerk mit Aussichtsterrasse entstand von 1929 bis 1930 zu Ehren des langjährigen Clubvorsitzenden Karl Schaefer (1849 bis 1931).

Von hier hat der Spaziergänger einen weiten Ausblick über die Rheinebene und nach Süden. Nahe der Schäferwarte führt ein schmaler Fußweg mit einigen Treppenstufen wieder zum Ausgangspunkt an der Halsbergstraße zurück.