In Zeiten immer milder werdender Winter ein seltener Anblick: die dünne Schneedecke, die seit Mittwochmorgen auf der Region liegt. Während es andernorts zu glättebedingten Unfällen kam, meldete die Bad Dürkheimer Polizei am Mittwochnachmittag auf Anfrage: keine besonderen Vorkommnisse in der Stadt Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim. Alle Autofahrer seien aufmerksam und mit der bei dieser Witterung gebotenen Vorsicht unterwegs gewesen.

Dass es nicht zu Unfällen kam, war aber auch den Räumdiensten zu verdanken, die seit den frühen Morgenstunden im Einsatz waren. In den kommenden Tagen soll es trocken und kalt weitergehen – gute Chancen also, dass uns die weiße Pracht noch etwas erhalten bleibt.