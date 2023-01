Zu keinen großen Verkehrsproblemen auf den Straßen in der Region Bad Dürkheim hat der Wintereinbruch in der Nacht zum Samstag geführt. Das teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Sonntag auf Anfrage mit. Entlang der Weinstraße/Haardtrand ereigneten sich in der Nacht zum Samstag im Bereich der Polizeidirektion Neustadt aber zehn Unfälle mit einem Schaden von 35.000 Euro und einem Leichtverletzten. Sechs Unfälle mit einem Schaden von 25.000 Euro fielen in den Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Ruchheim.

Am Samstag kam es im Bereich der Polizeidirektion Neustadt zu elf Unfällen mit einem Schaden von 34.000 Euro.

Pures Wintervergnügen

Der rund 15 Zentimeter hohe Neuschnee sorgte insbesondere bei den Kindern in der Region für pures Wintervergnügen. Viele nutzen die seltene Gelegenheit zum Rodeln, für Schnellballschlachten oder zum Bauen von Schneemännern.