Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kann es zu Ausfällen bei der Müllabfuhr kommen. Das teilte der Landkreis Bad Dürkheim am Dienstag mit. Vor allem in höheren Lagen, in Straßen mit Gefälle, aber auch in engen Straßen mit parkenden Autos sei die Arbeit der Müllwerker im Winter nicht nur erheblich behindert, sondern oft unmöglich.

Wenn am frühen Morgen die Straßen noch glatt seien, versuche der Abfallwirtschaftsbetrieb zunächst, die weniger problematischen Bereiche anzufahren, teilt der Kreis mit. Daher sei es auch dort, wo die Gefäße normalerweise zu einer späteren Tageszeit geleert werden, wichtig, diese spätestens bis 6 Uhr morgens bereitzustellen und bis zum Abend stehen zu lassen.

Wenn die Müllabholung nicht klappt, versuche der Abfallwirtschaftsbetrieb, den Müll an den Folgetagen zu holen. „Aber auch dies ist witterungsbedingt nicht immer möglich“, betont der Kreis. In diesem Falle, sollten die Mülleimer bei der nächsten regelmäßigen Abfuhr bereitgestellt werden. „Die in der Zwischenzeit entstandenen Mehrmengen können in Müllsäcken neben die jeweiligen Gefäße gestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei dürften keine Gelben Säcke benutzt werden und für Bioabfall nur Kartons oder Papiertüten. Papier kann in Kartons (nicht in Kunststoffsäcken) neben die Papiertonne gestellt werden.

Auch ist es möglich, die Mülleimer an die nächstgelegene geräumte und für Müllfahrzeuge befahrbare Straße zu bringen. Wer keine Lagermöglichkeiten hat und mobil ist, kann Kartonagen/Papier auch auf den Wertstoffhöfen Friedelsheim und Haßloch sowie beim Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt anliefern.