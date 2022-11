Zum Winter-Kinder-Fest lädt die Offene Kreativ-Werkstatt am kommenden Wochenende ein. Sowohl am 3. Dezember als auch am 4. Dezember öffnet sie ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr für Alt und Jung. Die Besucher erwarte dabei Spaß am Weihnachtswerkeln, Kerzen ziehen, Märchen und Geschichten. Kaffee und Kuchen schmecken ab 14 Uhr im Werkstatt-Café und den Glühwein dürfen die erwachsenen Gäste auch mit nach draußen nehmen zum stimmungsvollen Weihnachtsliedersingen am Feuer.

„Dieses Jahr war und ist das Fest gar nicht so einfach zu organisieren. Wir sind alle etwas aus der Übung und die zwei Jahre Zwangspause haben bei einigen Helfern zum Abriss der Zusammenarbeit und zur Neuorientierung geführt“, erklären die Veranstalter. Dennoch sei es gelungen, wieder ausreichend fleißige Ehrenamtliche zu finden. Manche reisen demnach extra von weit her an, etwa aus Aachen. Begründung: „Bevor das Fest ausfallen muss ...!“