Etwa 250 Kinder und Erwachsene haben am Wochenende Stabausfest in Leistadt gefeiert. Bereits am Samstag hat sich die Dorfgemeinschaft zum Frühlingserwachen auf dem Kurt-Dehn-Platz getroffen. „Es war ein großes Hallo“, erzählt Ortsvorsteher Axel Günther (FWG-Leistadter Liste). Es sei nach der langen Zeit der Pandemie das erste Treffen in größerer Runde gewesen. Manche hätten sich in den vergangenen Jahren kaum gesehen. Am Sonntagvormittag traf man sich erneut auf dem Platz, der auch der Kerweplatz ist. Die Kinder hatten schön geschmückte Sommertagsstecken. „Es war ein buntes Bild“, berichtet Günther.

Jedes Kind bekam eine Brezel aus dem Dorfladen, die es auf seinen Sommertagsstecken befestigen und später dann aufessen durfte. Bei einem Umzug durfte es sich der Schneemann, der den Winter symbolisiert, auf einem Karren noch bequem machen, zurück auf dem Kerweplatz wurde er dann verbrannt. Zuvor haben die Kinder beliebte Stabaus-Lieder gesungen und der Musikverein Leistadt hat gespielt.

Bei prachtvollem Sonnenschein ließen es sich die Leistadter dann bei Bratwurst, Getränken, Kuchen und Kaffee gut gehen. Der „harte Kern“ mit dem Ortsvorsteher saß noch am späten Nachmittag auf dem Kerweplatz. Organisiert haben das Stabausfest die Dorfgemeinschaft, die Kindertagesstätte und der Förderverein des Kerwevereins.