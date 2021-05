Mit den Körperteilen, die uns Tag für Tag durch die Welt tragen, beschäftigen wir uns heute. Und lassen sie etwas tun, was sonst eher den Händen überlassen ist: Wir winken und wedeln – mit den Füßen.

Das ist deshalb eine gute Idee, weil es nicht nur die Fuß-, sondern auch gleich noch unsere Wadenmuskulatur kräftigt. Und das wiederum ist wichtig für stabiles Stehen und Gehen und gleichzeitig für die Beweglichkeit im Fußgelenk.

Gemeindeschwester plus Vera Götz hat sich die Übung für diese Woche ausgesucht. Sie steht in Teilen des Landkreises dafür bereit, Menschen, die über 80 Jahre alt sind, zu unterstützen. Das Ziel ist, dass die Senioren möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden bleiben können. Dafür sind Beweglichkeit und Sturzprävention wichtige Themen. Denn wer sich noch sicher bewegen kann, bleibt länger selbstständig.

Einige Alternativen für Ausführung

Für diese Übung setzt man sich aufrecht auf einen Stuhl. Die Füße stehen beide zunächst flach auf dem Boden, die Knie sind im rechten Winkel gebeugt. Dann wird ein Bein ausgestreckt. In der Luft hängend wird nun abwechselnd die Fußspitze Richtung Schienbein gezogen und dann wieder ganz gerade ausgestreckt. Wer möchte, kann die Position auch jeweils kurz halten, bevor es zurück geht.

Für diese Übungen gibt es Alternativen, wobei immer ein Bein stabil stehen bleibt und das andere in die Luft gestreckt wird. Beispielsweise kann auch mit der Fußspitze ein Kreis erst im und dann gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet werden. Eine andere Variante wäre, mit der Fußspitze nach links und rechts zu winken. Hier dreht sich dann auch das Bein ein wenig mit.

Wer die Übung hinter sich hat, sollte die Beine und Unterschenkel locker ausschütteln. Und dann kann’s auch schon wieder weitergehen.

Wie oft?

Die Übungen können jeweils pro Fuß zehn- bis 15-mal wiederholt werden. Immer mit einer kleinen Pause können von einer Übung drei Sequenzen absolviert werden.

