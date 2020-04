Das Wine-Streetart-Festival im Juli und die Kerwe Ende August sind nun offiziell abgesagt – wie alle größeren Veranstaltungen bis Ende August. Das teilt die Projektleiterin der beiden Veranstaltungen, Heike Dietrich, mit. Grund dafür ist der Beschluss der Bundesregierung vom 16. April, der besagt, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind.

Die Organisatoren bedauerten die Absage, allerdings stehe die Gesundheit der Menschen im Vordergrund. „Wir lassen das natürlich auf uns zukommen. Falls wider Erwarten irgendein Wunder passiert und wir unser normales Leben wieder haben, können wir über die Kerwe natürlich reden“, erklärt Ditrich. Allerdings zweifle sie daran. Außerdem könnten die Veranstaltungen nur mithilfe von Sponsoren gestemmt werden. „Wenn uns die Sponsoren wegbrechen, weil sie ihre Werbeausgaben reduzieren müssen, wird es schwierig“, so Ditrich.

Für das Wine-Streetart-Festival gebe es aber zumindest einen kleinen Online-Ersatz: Das Team um Ditrich plane, Bilder der bestehenden Kunstwerke der letzten Jahre auf der Gönnheimer Webseite zu veröffentlichen. Besucher der Webseite könnten dann abstimmen, welches Bild ihnen am besten gefällt. Dabei soll es Weinpräsente zu gewinnen geben. Das Gewinnspiel sei allerdings noch in Planung und werde erst in den nächsten Tagen veröffentlicht, erklärt Ditrich.