Einen Schaden von rund 800 Euro haben Unbekannte laut Polizei am Donnerstag, 24. September, zwischen 14 und 16 Uhr an einem geparkten Ford Fiesta verursacht. Das Auto war auf dem Lehrerparkplatz im Welsring in Bad Dürkheim abgestellt. Dem Polizeibericht zufolge wurde die Windschutzscheibe vermutlich mit einem Stein beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.