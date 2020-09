Am Dienstag gegen 21 Uhr ist ein Mitsubishi beim Zusammenstoß mit einem Wildschwein beschädigt worden. Der 71-jährige Mitsubishi-Fahrer fuhr der Polizei zufolge auf der L516 von Bad Dürkheim-Leistadt nach Weisenheim am Berg. Kurz nach dem Ortsausgang Leistadt lief von rechts ein Wildschwein vor sein Auto und wurde erfasst. Anm Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.